Кюфта: 6 великолепных рецептов для семейного ужина

Кюфта — популярное в странах Ближнего Востока и Южной Азии мясное блюдо. Представляет собой слепленные из фарша шары или продлговатые лепешки, которые затем варятся в бульоне, запекаются или обжариваются.
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