РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    России давно пора пересмотреть свои отношения с Индией, ведущей себя, как уличная девка, готовая ублажать любого.Лидеры QUAD забыл...
  • Константин Самарин
    Не его-ли Гаврило Принцип  кинул в германского эрцгерцога Франца Ферденанда??У парламента Серб...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Мужчина забил до ...

Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Попова

Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Попова

ТАСС/Сергей Булкин Все командиры 58-й армии согласились дать показания в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества, фигурантом которого является бывший замминистра обороны РФ генерал-майор Павел Попов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ринат Тютин
Прикольно вспомнить о службе и долге только когда взяли за яйца)
Ответить
12 час.
AM
Al Makk
Два Поповых в одном стакане! Вы о каком? На фото тот, что заместитель министра обороны! А пишете о генерале, командующем 58 армией! Очень дебильная статья, да ещё и не о чём!
Ответить
11 час.
Лидия Фролова
да...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх