Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Попова

ТАСС/Сергей Булкин Все командиры 58-й армии согласились дать показания в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества, фигурантом которого является бывший замминистра обороны РФ генерал-майор Павел Попов.
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