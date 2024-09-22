Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Попова

Прикольно вспомнить о службе и долге только когда взяли за яйца)

AM

Al Makk

Два Поповых в одном стакане! Вы о каком? На фото тот, что заместитель министра обороны! А пишете о генерале, командующем 58 армией! Очень дебильная статья, да ещё и не о чём!