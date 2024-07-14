Захарова: покушения на президентов — традиция внутриполитической жизни США

Покушения на президентов — традиция внутриполитической жизни Соединенных Штатов. Об этом, как информирует ТАСС, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, которая прокомментировала нападение на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.
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