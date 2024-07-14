Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Кокин
    Просто возьмут и депортируют ??? А у нас данное деяние уже не является уголовнонаказуемым ?? По мне так нужно этих чу...После стрельбы на...
  • Evgeni Velesik
    Бизнес!Украина в этом го...
  • Evgeni Velesik
    А мне показалось что он гордо поднял голову, когда его представили Путиным? А тут, какой-то Зеля!Politico: Зеленск...

Захарова: покушения на президентов — традиция внутриполитической жизни США

Захарова: покушения на президентов — традиция внутриполитической жизни США

Покушения на президентов — традиция внутриполитической жизни Соединенных Штатов. Об этом, как информирует ТАСС, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, которая прокомментировала нападение на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх