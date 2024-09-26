Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 631 подписчик

Вертолёты падали, люди гибли: "Ремонтная мафия" едва не угробила армию - у Белоусова много новых задач

В оборонно-промышленном комплексе России идут чистки, как и в министерстве обороны. У следователей появились серьёзные вопросы к начальнику автобронетанковой службы ЦВО Денису Путилову - он подозревается в участии в схеме по некачественному ремонту военной техники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх