Вертолёты падали, люди гибли: "Ремонтная мафия" едва не угробила армию - у Белоусова много новых задач

В оборонно-промышленном комплексе России идут чистки, как и в министерстве обороны. У следователей появились серьёзные вопросы к начальнику автобронетанковой службы ЦВО Денису Путилову - он подозревается в участии в схеме по некачественному ремонту военной техники.