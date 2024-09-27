Топ-менеджер Microsoft с женой и шестью детьми сбежал из США в Россию

Виктор Онегин

Пусть живут. Было бы у меня миллионы долларов я бы тоже ездил туда сюда с семьёй и без семьи. Может виноват автор но из статьи понятно что им легче уехать чем бороться с нечестью на своей родине. То есть, простая американская выгода. Российским патриотом он не когда не станет, культура останется американская. Я это сужу по поволжским немцам живущих у нас в Сибири.Но ни кого не осуждаю. Если своя ВЫГОДА не приносит вред другим и окружающим, почему бы нет?