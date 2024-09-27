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Топ-менеджер Microsoft с женой и шестью детьми сбежал из США в Россию

Топ-менеджер Microsoft с женой и шестью детьми сбежал из США в Россию

В конце 2023 года многодетный американец Джозеф Шуцман забрал жену, своих шестерых детей и, покинув США, отправился в поисках лучшей жизни в Россию.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Со Сноуденом
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1 час.
Vova Гарин
Это враги.
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1 час.
Виктор Онегин
Пусть живут. Было бы у меня миллионы долларов я бы тоже ездил туда сюда с семьёй и без семьи. Может виноват автор но из статьи понятно что им легче уехать чем бороться с нечестью на своей родине. То есть, простая американская выгода. Российским патриотом он не когда не станет, культура останется американская. Я это сужу по поволжским немцам живущих у нас в Сибири.Но ни кого не осуждаю. Если своя ВЫГОДА  не приносит вред другим и окружающим, почему бы нет?
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