Кургинян: Какая-то в державе нашей гниль...

00:00 – Интро 00:14 – Реакция на последние ролики. Что показал эксперимент? 03:06 – Если Кургиняна сослать без права переписки… 05:17 – Почему в науке вопросы голосованием не решаются 11:01 – Ад стал всеобщим 15:02 – Что на самом деле произошло в 1993 году? 19:34 – Регрессивный путь не изменен 24:02 – О живых и мертвых странах 25:28 – Исторические уроки спасения от погибели 30:43 – Зачем спасать ужасно неблагополучную Россию 33:10 – Цена нежелания увидеть реальность Лидер движения «Суть времени», политолог и философ Сергей Кургинян рассказал, каковы основные итоги нападок оппонентов на его предыдущие две передачи о «ковидных» проблемах.