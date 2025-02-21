Что случилось ночью, 21 февраля 2025 года

Государства должны выстраивать отношения между собой, учитывая и признавая наличие у разных стран , заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на саммите глав МИД "Большой двадцатки" (G20) в Йоханнесбурге (ЮАР).
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