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Что случилось ночью, 21 февраля 2025 года

Что случилось ночью, 21 февраля 2025 года

Государства должны выстраивать отношения между собой, учитывая и признавая наличие у разных стран , заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на саммите глав МИД "Большой двадцатки" (G20) в Йоханнесбурге (ЮАР).

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