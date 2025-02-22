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Медведев: Зеленский — вор, лжец и нахлебник, надоевший Трампу махинациями

Медведев: Зеленский — вор, лжец и нахлебник, надоевший Трампу махинациями

Президент Украины Владимир Зеленский — вор, патологический лжец и нахлебник, надоевший главе Соединенных Штатов Дональду Трампу своими махинациями.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Зеленский — вор, лжец и нахлебник, надоевший Трампу махинациями и можно ли Путину с ним говорить, а Медведев?
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5 час.
Владимир Соловьев
&quot;Зеленский — вор, патологический лжец и нахлебник&quot;. ДАМ смотрит, как в отсутствии Авгия  &quot;заросли&quot; чужие конюшни, а свои чем лучше?!
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1 час.
Ирина Черных
&quot;Медведев: Зеленский — вор, лжец и нахлебник, надоевший Трампу махинациями&quot;                                                                                  Дмитрий Анатольевич, как всегда, прав!
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58 мин.
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