Президент Украины Владимир Зеленский — вор, патологический лжец и нахлебник, надоевший главе Соединенных Штатов Дональду Трампу своими махинациями.
Медведев: Зеленский — вор, лжец и нахлебник, надоевший Трампу махинациями
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Зеленский — вор, лжец и нахлебник, надоевший Трампу махинациями и можно ли Путину с ним говорить, а Медведев?
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5 час.
Владимир Соловьев
"Зеленский — вор, патологический лжец и нахлебник". ДАМ смотрит, как в отсутствии Авгия "заросли" чужие конюшни, а свои чем лучше?!
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1 час.
Ирина Черных
"Медведев: Зеленский — вор, лжец и нахлебник, надоевший Трампу махинациями" Дмитрий Анатольевич, как всегда, прав!
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58 мин.
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