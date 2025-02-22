Медведев: Зеленский — вор, лжец и нахлебник, надоевший Трампу махинациями

Геннадий Бережнов Зеленский — вор, лжец и нахлебник, надоевший Трампу махинациями и можно ли Путину с ним говорить, а Медведев?

Владимир Соловьев "Зеленский — вор, патологический лжец и нахлебник". ДАМ смотрит, как в отсутствии Авгия "заросли" чужие конюшни, а свои чем лучше?!