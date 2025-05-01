Чтобы получать пенсию в размере 60 тысяч рублей, необходимо иметь весьма солидный доход. Об этом в беседе с «Лентой.
Депутат Бессараб озвучила сумму заработка для пенсии в 60 тысяч рублей
Комментарии
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НК
Наталья Конева
Не факт, не факт... расчет пенсий предполагает усреднение ( по словам тех же расчетчиков)... почему то пенсия с з,пл. 30 тыр и 70 тыр получается одинаковая... прои одинаковом стаже... и проверить расчет практичеки невозможно простому обывателю: так закрутили- завертели, что не разобраться ( вполне себе умышленно)... так что не делайте мозги народу: брльшая пенсия - только для слуг народных по факту!
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15 час.
Александр Конкин
Это бред или белая горячка?
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11 час.
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