Депутат Бессараб озвучила сумму заработка для пенсии в 60 тысяч рублей

НК

Наталья Конева

Не факт, не факт... расчет пенсий предполагает усреднение ( по словам тех же расчетчиков)... почему то пенсия с з,пл. 30 тыр и 70 тыр получается одинаковая... прои одинаковом стаже... и проверить расчет практичеки невозможно простому обывателю: так закрутили- завертели, что не разобраться ( вполне себе умышленно)... так что не делайте мозги народу: брльшая пенсия - только для слуг народных по факту!