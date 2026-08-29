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29 августа 1812 года Василий Андреевич Жуковский вступил в Московское ополчение

29 августа 1812 года Василий Андреевич Жуковский вступил в Московское ополчение

Известие о вторжении Наполеона застало Жуковского в конце июля 1812 года он отправился в Москву, чтобы записаться в ополчение.

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