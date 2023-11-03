Кроссоверы Hongqi HS7 и минивэны HQ9 прибыли в Россию

Кроссоверы Hongqi HS7 и минивэны HQ9 прибыли в РоссиюНе дожидаясь официального объявления и громких презентаций, в России начали официальные продажи сразу двух моделей китайского бреда Hongqi («Красное знамя»), то есть премиум-подразделения концерна FAW.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии