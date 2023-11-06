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«Первый бой в космосе»: Израиль с помощью ПВО Arrow сбил ракету за пределами атмосферы Земли

«Первый бой в космосе»: Израиль с помощью ПВО Arrow сбил ракету за пределами атмосферы Земли

Ракету по городу Эйлат запустили йеменские хуситы, пишет The TelegraphИздание The Telegraph назвало первым боем в космосе сбитие Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) хуситской ракеты за пределами земной атмосферы.

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