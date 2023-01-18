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Данный автомат стал венцом немецкой доктрины автоматического оружия, которая была принята в 1938 году и ставила цель создать оружие пехоты которое заменит одновременно винтовку, пистолет-пулемет и

Данный автомат стал венцом немецкой доктрины автоматического оружия, которая была принята в 1938 году и ставила цель создать оружие пехоты которое заменит одновременно винтовку, пистолет-пулемет и

﻿﻿Давно мы, дорогие оружейники, не путешествовали по коллекциям Тульского оружейного музея, но у меня для вас приготовлено много всего! Нам пора заканчивать вооружать Вермахт двумя последними испытаниями и начинать с лучшего стрелкового оружия Германии, а возможно и мира на последней фазе войны.

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