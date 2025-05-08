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Вячеслав Фетисов: «Когда разговаривал с Овечкиным последний раз, он сказал, что нацелен дойти до финала Кубка Стэнли»

Вячеслав Фетисов: «Когда разговаривал с Овечкиным последний раз, он сказал, что нацелен дойти до финала Кубка Стэнли»

В серии второго раунда плей-офф «Вашингтон» уступает «Каролине» со счетом 0-1. Александр Овечкин не набрал очков в 1-м матче серии (1:2 ОТ).

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