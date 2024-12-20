🎄В ДК «Победа» всё готово для встречи юных зрителей. ❄️Напоминаем, что сегодня состоится музыкальное театрализованное представление «Сказка новогодних чудес».
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🎄В ДК «Победа» всё готово для встречи юных зрителей. ❄️Напоминаем, что сегодня состоится музыкальное театрализованное представление «Сказка новогодних чудес».