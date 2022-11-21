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88 подписчиков

Роналду – первый человек в истории с 500+ млн подписчиков в инстаграме

Криштиану Роналду установил новый рекорд инстаграма.  Число людей, подписанных на аккаунт нападающего «Манчестер Юнайтед», превысило 500 миллионов.

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