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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Крымскую молодёжь зовут покорить гору Малая Чучель в Нацпарке «Крымский»

Крымскую молодёжь зовут покорить гору Малая Чучель в Нацпарке «Крымский»

19 сентября отделение Русского географического общества в РК организует поход-экспедицию к горе Малая Чучель в Алуштинском регионе.

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