Следком возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Астрахани

Количество погибших и пострадавших в настоящий момент уточняется. В Астрахани по факту частичного обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти и уничтожение имущества по неосторожности».
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