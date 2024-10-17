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В Свердловской области до конца недели сохранится относительно теплая погода

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается до понедельника, 21 октября. Согласно данным «Гисметео», дневные температуры будут оставаться плюсовыми, к субботе столбик термометра поднимется до +10 градусов.

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