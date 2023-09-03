Лия Ахеджакова: Флаг Украины мне подсунул провокатор с букетом цветов Народная артистка России Лия Ахеджакова прояснила причину выхода с украинским флагом на сцену в немецком городе Бремен.
Лия Ахеджакова списала на провокатора с цветами свой выход на сцену с флагом Украины
Комментарии
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Галина Светлая
Возраст не показатель. Актер Зельдин прожил до 102 лет, в полном здравии и с ясной головой.А эта гниль пожизненная была и есть еще.
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18 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Облажалась Лия! Еврейский финт не удался, вашим и нашим не пройдет.Видно, что стоит с флагом Украины и не пытается его убрать.Не стали бы ей передавать флаг враждебного ей государства , если бы у нее была четкая позиция. Игры с враждебным России государством плохо заканчиваются. Звание народной убрать, она уже не народная, пусть пенсию получает как все пенсионеры.
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8 час.
Татьяна Бублик
А че отказываться-то? Раз она такая борцунья несогласная с СВО? А как же высказывание своего мнения? Оттонокак! "Светлоликие" либердосы - все такие.
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6 час.
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