Чудотворная икона «Державная»: как Богородица спасла Россию и о чем молятся перед образом

Православные христиане отмечают 15 марта день обретения иконы Божьей Матери «Державной». Чудотворный образ был явлен под Москвой 108 лет назад, в период падения Российской империи и отречения от престола царя-мученика Николая II.
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