Reuters: Украина попросит ЕС ввести жесткие санкции против России в обход США

На следующей неделе Украина попросит Евросоюз рассмотреть новые масштабные санкции против России, направленные на "изоляцию Москвы", поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения рестрикций.
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