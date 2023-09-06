Приравнять электросамокатчиков по ответственности к водителям предложили в Государственной Думе

Поль Меерсон

Ответственность - это хорошо, это правильно! Если кого сбил - уголовка, так? А за нарушение правил хрен с кого спросишь! Те правила, которые только "вчера" приняли - это не правила, а хамно. Вот вам малогабаритный, экологичный и экономичный транспорт! А если на нём почти нигде ездить нельзя, то это не транспорт, а аттракцион. А для транспорта должны быть правила движения, причём вменяемые, позволяющие безопасно ездить куда надо! А не как сейчас - туда не ходи, сюда не ходи... Велодорожки - только для воскресных покатушек, тротуары для пешеходов, дороги для машин... Есть ГАИ, вот и пусть разработают, им за это деньги платят. А вовсе не за грабёж на дорогах!