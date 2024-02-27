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«Прошу вас просто поддержать»: Лерчек честно ответила на слухи о разводе

«Прошу вас просто поддержать»: Лерчек честно ответила на слухи о разводе

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, честно ответила на слухи о разводе. Сплетни об этом поползли после уголовного дела из-за налоговых вопросов, которое знаменитость переживала очень тяжело.

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