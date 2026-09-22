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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гави: «Ямаль может стать одним из величайших игроков в истории. Он потрясающий, а на тренировках поражает еще больше»

Полузащитник «Барселоны» Гави поделился мнением об игре партнера по клубу  Ламина Ямаля . «Он невероятный игрок, а как человек – тем более.

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