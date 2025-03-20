Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом контроль США над всеми АЭС

Владимир Зеленский утверждает, что во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций, как заявили в Вашингтоне.
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