Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом контроль США над всеми АЭС

Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом контроль США над всеми АЭС

Владимир Зеленский утверждает, что во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций, как заявили в Вашингтоне.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Сколько еще можно слушать лепет и ложь этого кокаинового поца и недоноска Зеленского....
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22 час.
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