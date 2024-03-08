Хоккеист "Вашингтона" Мирошниченко забросил первую шайбу в карьере в НХЛ

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Иван Мирошниченко записал на свой счет гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз", эта шайба стала для россиянина дебютной в лиге.