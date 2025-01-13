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Царьград

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Угроза атаки БПЛА в Курской области: силы ПВО в полной готовности

Угроза атаки БПЛА в Курской области: силы ПВО в полной готовности

На территории Курской области объявлена угроза атаки БПЛА. Оперативный штаб региона сообщил об этом в Telegram-канале, подчеркнув, что силы и средства ПВО приведены в полную готовность для отражения возможных атак.

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