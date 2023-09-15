Раскрыты причины отсутствия Уиллема Дефо в фильме «Аквамен 2»

Актер Уиллем Дефо не появится в фильме «Аквамен и потерянное царство». По словам кинематографиста, Дефо, который исполнил роль наставника Артура (Аквамена) Нуйдиса Вулко в первой части, не появится в продолжении из-за конфликтов в расписании.