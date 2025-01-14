Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Теперь я понимаю, почему русские победили нас тогда". Немец поделился выводами после посещения России

"Теперь я понимаю, почему русские победили нас тогда". Немец поделился выводами после посещения России

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Недавно попался отрывок из видео, на котором взрослый немец рассказывает, как побывал в России и какие выводы сделал после этого.

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