"Теперь я понимаю, почему русские победили нас тогда". Немец поделился выводами после посещения России

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Недавно попался отрывок из видео, на котором взрослый немец рассказывает, как побывал в России и какие выводы сделал после этого.
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