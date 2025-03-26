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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Икътисадчы пенсиянең югалган өлешен ничек алырга икәнен аңлатты

Г.В.Плеханов исемендәге Россия икътисад университетының дәүләт һәм муниципаль финанслар кафедрасы профессоры Юлия Финогенова пенсия исәпләүдәге хаталарны ничек вакытында белергә һәм төзәтергә кирәклеге турында сөйләде.

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