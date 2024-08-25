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Медведев: Уехавший из России Дуров просчитался, а для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный

Медведев: Уехавший из России Дуров просчитался, а для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный

Политик подчеркнул, что основатель Telegram — «другой крови», в отличие от Цукерберга, который активно сотрудничает с ФБРЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу задержания основателя Telegram и миллиардера Павла Дурова во Франции.

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