Медведев: Уехавший из России Дуров просчитался, а для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный

Политик подчеркнул, что основатель Telegram — «другой крови», в отличие от Цукерберга, который активно сотрудничает с ФБРЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу задержания основателя Telegram и миллиардера Павла Дурова во Франции.