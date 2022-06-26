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Ватцке о критике Мане за переход в «Баварию»: «Высокомерные идиоты всегда найдутся. Клубы из Англии не взяли ни одного из трех еврокубков в прошлом сезоне»

Генеральный директор «Боруссии» поздравил «Баварию» с трансфером Садьо Мане. Ханса-Йоакима Ватцке попросили прокомментировать недавние слова экс-игрока «Ливерпуля» Дина Сондерса, который сказал: «Мане в «Баварии» испортит лучшие годы карьеры.

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