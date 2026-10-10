«Нужно радоваться, пока жив»: слова Соседова на «Суперстар!» стали пророческими

Весь 3-й сезон ностальгического шоу посвящен безвременно ушедшему недавно Сергею Соседову. Теперь поклонники совсем по иному воспринимают цитаты музыкального критика.
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