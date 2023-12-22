Дни ИТ-поставщика для различных отраслей экономики пройдут в Нижегородской области. Цель проекта — оказать содействие в продвижении нижегородских ИТ-решений и помочь с цифровизацией и автоматизацией региональным организациям.
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