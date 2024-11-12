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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ. «Салават» примет «Ладу», «Спартак» против «Локомотива», «Витязь» сыграет с «Северсталью»

КХЛ. «Салават» примет «Ладу», «Спартак» против «Локомотива», «Витязь» сыграет с «Северсталью»

«Салават Юлаев» примет «Ладу», «Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Витязь» будет противостоять «Северстали».

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