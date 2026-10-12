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Израильский пляжный сезон 2026: между войной, спасателями и морской иронией

Израильский пляжный сезон 2026: между войной, спасателями и морской иронией

Израильский пляжный сезон 2026 года стал зеркалом для всей страны: война диктует расписание, государство тратит миллионы на инфраструктуру, но забывает о зарплатах спасателей, а море — как всегда — … .

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