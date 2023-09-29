Китайская компания Nio закрывает предложение конвертируемых облигаций на сумму $1 млрд

Вскоре после того, как были оценены облигации, китайская компания Nio приобрела конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2026 году на общую сумму около $256 млн и конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2027 году на сумму около $244 млн.