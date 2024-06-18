Новые двигатели АЛ-51Ф1 для Су-57 запущены в серию. Что еще стало известно о двигателе «второго этапа»

Су-57 В уходящем 2023 году одним из знаковых событий в области отечественного авиастроения стала новость о том, что работы по новому двигателю «второго этапа» для российских истребителей 5-го поколения, так же известного под шифром «Изделие 30», наконец-то завершены.
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