АНО «Диалог Регионы», куратор сети Центров управления регионами (ЦУР), открывает новый контур работы с обратной связью по военно-социальному профилю.
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