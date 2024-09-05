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Политический вестник

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"Вежливые люди" будут штурмовать Днепропетровск: появился шанс на "Крымский сценарий"

"Вежливые люди" будут штурмовать Днепропетровск: появился шанс на "Крымский сценарий"

Днепропетровск постепенно привыкает к военным реалиям. В город на Днепре регулярно наведываются русские "Герани" и ракеты, уничтожая штабы ВСУ, рембазы, промышленные предприятия и инфраструктурные объекты.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вежливость  как-то не вяжется  с  взятием  вражеского города. Уничтожение  нацистов  это освобождение планеты  от нацистов, благое  для  людей  деяние.
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17 час.

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