"Вежливые люди" будут штурмовать Днепропетровск: появился шанс на "Крымский сценарий"

Днепропетровск постепенно привыкает к военным реалиям. В город на Днепре регулярно наведываются русские "Герани" и ракеты, уничтожая штабы ВСУ, рембазы, промышленные предприятия и инфраструктурные объекты.
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