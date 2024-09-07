Под Россию заложена миграционная мина, и есть колоссальная опасность, что нашим врагам удастся её взорвать, предостерегает политолог руководитель рабочей группы по противодействию искажению истории Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью газете «Завтра».