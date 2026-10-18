Одна-две десятых процента — вроде бы пустяк, даже если речь о ВВП громадной экономики. Но цифра мертва, а вот как ее воспринимают (особенно если идет речь о сотнях миллионов, если не о миллиардах людей) — здесь что-то вечно живое и меняющееся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A "Вожделенная цель...
- Чего боится Зелен...
- ЛС Зиму пережить, а ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым