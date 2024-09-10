Команда из Юго-Восточного округа победила на турслёте многодетных семей

Семья Андрюхиных из Выхина-Жулебина стала лучшей на туристическом слёте многодетных семей Москвы. У 46-летних Андрея и Ирины Андрюхиных трое детей: пятнадцатилетний Артём, тринадцатилетний Архип и девятилетний Антип.
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