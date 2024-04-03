Апокалипсис по Ньютону: предсказание знаменитого физика о конце света Елена ГалицкаяВ последние десятилетия наука продолжает внушать людям не только надежду, но и страх перед тем, что может произойти в далеком будущем.
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