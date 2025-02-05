Овечкин сократил отставание от Грецки до 16 шайб

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 878‑ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во вторник, 4 февраля, сократив до 16 отставание от рекорда канадского спортсмена Уэйна Гретцки, который составляет 894 шайбы.
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