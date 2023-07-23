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Лукашенко предложил Путину обсудить вопрос возможного оказания поддержки населению Западной Украины

Лукашенко предложил Путину обсудить вопрос возможного оказания поддержки населению Западной Украины

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложил своему собеседнику обсудить вопрос вероятного оказания помощи населению Западной Украины.

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