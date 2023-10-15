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«К черту Палестину!» Болельщик выкриком прервал минуту молчания в матче 4-й лиги Англии, стадион отреагировал неодобрительно

«К черту Палестину!» Болельщик выкриком прервал минуту молчания в матче 4-й лиги Англии, стадион отреагировал неодобрительно

Инцидент произошел в субботу перед матчем 4-го дивизиона Англии между «Ноттс Каунти» и «Мэнсфилд Таун» (1:4).

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