Дэвид обошел Мбаппе в гонке бомбардиров Лиги 1 после хет-трика «Лиону» – 19 голов против 18

Джонатан Дэвид обошел Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров Лиги 1 – 19 голов против 18. 23-летний форвард «Лилля» сделал хет-трик в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (3:3), в том числе дважды забив с пенальти.
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