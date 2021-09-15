«Зенит» уступил «Челси» в 1 гол, «Бавария» вынесла «Барсу», фиаско «МЮ», Захарян нужен топ-клубу Ла Лиги, волейболисты вылетели с Евро и другие новости утра

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🎉Салют, друзья! Вернувшаяся Лига чемпионов вернула нам также кучу эмоций – а что может быть лучше этого? Разве что осознание того, что сегодня она продолжается, да и еще и веселый матч Лиги Европы один намечается😏 Держите дайджест главных новостей вторника! 1.

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Ruslan Zakirov
Чемпионат мира по пафосу по всей красе: лидеры Семак и Дюков. Один преклонить колено может только перед Богом, а у второго "Президент знает все". Осталось, чтобы на цирковую арену еще вышел бы Миллер или Медведев-газпромовский и замкнул логическую цепочку фразой "Президент - мой Бог! А Дзюба - его мессия".
Максим Комаров
Почему Сергей Семак - известный и успешный спортсмен и тренер, а Руслан Закиров - пустобрёх из интернета? Их жизненный путь и достижения мы не станем сравнивать - Сергей публичный человек, а Руслан нет. Но разница ещё и в том, что Семак может искренне ответить на неудобный и провокационный вопрос (про преклонение колена, например), и не вызвать своим ответом политический скандал. А может ли Закиров? Я сомневаюсь. Это ведь писать фигню в интернете легко. А на весь мир? Хорошо, что Руслану такой вопрос никто и никогда не задаст.
Лена Мисько
А вот и 3 ярда которые просит Локо у РЖД *** РЖД предложили (https://www.kommersant.ru/doc/4985942) поднять тарифы на 6,5% в 2022 году Хотят компенсировать рост затрат из-за инфляции, которая в промышленности достигла максимумов с начала века.
Лена Мисько
удивительно конечно.... вчера Зенит сыграл как Спартак в Португалии, но... они достойно проиграли, а Спартак позорно сидел в обороне. .. хотя на поле было тоже самое :)
Максим Комаров
«Достойно просравшие», это всё-таки спартаковский бренд, издревле. А так, поражение - есть поражение. Как его не раскрашивай. Я матчи сравнивать не буду, Спартак в Португалии уже не помню. Но после нашего вчерашнего у меня осталась легкая грусть. Зенит хорошо играл. И свою игру, не от соперника. В РПЛ такой игры хватает, чтобы отгрузить главному преследователю и конкуренту 6 мячей. С победителем Лиги Чемпионов пока так. Главные наши бои - впереди. А Спартаку желаю удачи сегодня! Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Лена Мисько
🛢Запасов нефти в России хватит на 21 год — Роснедра
кузнецов владимир
это зависит от того как быстро будут распродавать
Лена Мисько
ВВП принял Россию с запасами на 50 лет...
кузнецов владимир
ну дык с тех пор как он "принял" почти 22 года прошло
Лена Мисько
значит остаться должно на 28 а осталось на 21 быстро распродаем (
кузнецов владимир
значит лет через 15 совсем закончится.
Лена Мисько
это еще оптимистичный прогноз
Ruslan Zakirov
Запарили уже эти наши эксперты в Роснедрах. Такие же профессионалы, как тот, что правит РФС и параллельно Газпром Нефтью.
Ruslan Zakirov
Ага. Прямо в 23-59 31-го декабря газ с нефтью закончатся в планете Земля в пределах границы РФ. И все кирдык придет.
кузнецов владимир
про газ мы ничего не говорили. только про нефть.
Ruslan Zakirov
Они вообще-то вместе залегают в Земле.
Лена Мисько
🔥🔥🔥 «Шериф» обыграл дома «Шахтер» в первом в своей истории матче группового этапа Лиги чемпионов — 2:0. Этот результат позволил России остаться выше Украины в таблице коэффициентов УЕФА

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