«Зенит» уступил «Челси» в 1 гол, «Бавария» вынесла «Барсу», фиаско «МЮ», Захарян нужен топ-клубу Ла Лиги, волейболисты вылетели с Евро и другие новости утра

🎉Салют, друзья! Вернувшаяся Лига чемпионов вернула нам также кучу эмоций – а что может быть лучше этого? Разве что осознание того, что сегодня она продолжается, да и еще и веселый матч Лиги Европы один намечается😏 Держите дайджест главных новостей вторника! 1.
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